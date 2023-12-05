Мишустин: в России в 2023 году втрое увеличилось производство бронетанкового вооружения

Заявление глава правительства сделал на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России в 2023 году втрое увеличилось производство бронетанкового вооружения, беспилотников — вдвое. Об этом пишет ТАСС .

Заявление глава правительства сделал на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ.

«За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению — в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам — в два [раза], а по автомобилям — почти втрое», — сказал Мишустин.