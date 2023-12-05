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Минобороны: за сутки российские военные сбили два украинских Миг-29

За сутки российские военные сбили два украинских Миг-29. Об этом сообщает Минобороны.

Также войска РФ отразили три атаки ВСУ на купянском направлении, атаку штурмовой группы ВСУ на запорожском направлении, четыре атаки ВСУ на донецком направлении.

ВСУ потеряли около 600 военных за сутки.

Отмечается, что ВС РФ поразили склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны Украины в районе Херсона, там были уничтожены САУ М-109 Paladin и артсистема М777 производства США.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 74 украинских беспилотника и ракету HARM в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также за сутки были сбиты два самолета МиГ-29 и вертолет ВСУ в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.