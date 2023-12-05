Мэрия отчиталась о ремонте троллейбусных сетей в центре Рязани

Рязанская мэрия отчиталась о работах по замене троллейбусной контактной сети в центре города. Об этом ведомство сообщило на сайте.

По информации горадминистрации, подрядчик — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» занимается заменой провода на улицах Дзержинского, Маяковского, а также на площади Театральной. На вторник, 5 декабря, работы выполнены на 45%.

Ремонт контактной сети продолжается и на Первомайском проспекте. На данный момент заменили 14 парных подвесов. Специалисты покрасили 308 опор.

На комплексное обновление выделили 73 миллиона рублей. Замене подлежат провода и опоры на центральных улицах Рязани из-за того, что там износ контактной сети самый большой. Чтобы избежать неудобств, основные работы проводятся ночью.

По данным мэрии, ремонт планируют закончить к концу года.