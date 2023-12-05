Малков поручил разработать приложение для борьбы с наркотиками

Во вторник, 5 декабря, на заседании регионального правительства Павел Малков поручил минцифре разработать приложение для борьбы с распространением наркотиков.

Как отметил губернатор, нужно придумать аналогичный сервис Радару. НФ, который позволит рязанцам сообщать о рекламе и распространителях наркотиков.

«К примеру, увидели люди где-то на улице, сфотографировали, отправили фотографию с геоточкой в приложении. А соответствующие службы должны приехать и оперативно принять меры», — подчеркнул Малков.

Кроме того, губернатор попросил все ведомства не гнаться за количеством цифровых проектов, а сосредоточиться на их качестве и практичности. Каждый такой проект, по его словам, должен приносить рязанцам реальную, ощутимую пользу.