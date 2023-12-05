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«Известия»: Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны

Россия готова к переговорам с Украиной, которые можно провести, в том числе на территории западной страны. Об этом пишут «Известия».

"В России допускают переговоры с Киевом в западной стране. Вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО", — сообщает источник.

В материале говорится, что услуги посредника Москве и Киеву все еще готов оказать Будапешт.

В России не отвергают подобные предложения. Но Украина и ее западные партнеры не показывают готовности договариваться.

Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада и продолжать конфликт до последнего украинца.