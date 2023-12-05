Госдума увеличила штрафы за нарушение размещения личных данных

Госдума увеличила штрафы за нарушение размещения личных данных. Об этом сообщило РИА Новости .

Пленарное заседание состоялось во вторник, 5 декабря.

В пояснительной записке указано, что инициативой предложили установить административную ответственность за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах с нарушением установленных законодательством требований.

В случае принятия законопроекта, обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Также увеличиваются штрафы за повторное нарушение. Согласно тексту одобренных ко второму чтению поправок, на граждан налагается штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — от одного миллиона до полутора миллионов рублей.