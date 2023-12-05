Для Рязани закупят 14 машин скорой помощи за 90 миллионов рублей

Для Рязани закупят 14 машин скорой помощи за 90 миллионов 600 тысяч рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.
Согласно контрактам, подрядчик должен будет предоставить 14 новых машин в ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» не позднее 20 декабря 2023 года. В одном тендере на 36 600 миллионов по контракту собираются закупить шесть машин, в другом на 54 миллиона еще восемь автомобилей.
В салонах обязательно должны быть розетки, кондиционеры, принтеры. Также предусматривается наличие нового медоборудования: дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, аппараты по искусственной вентиляции легких, измерители сатурации, ингаляторы.
Ранее губернатор Павел Малков писал, что в Рязанскую область поступят 14 новых машин скорой помощи до конца 2023 года. А в сентябре 2023 года регион получил восемь спецавтомобилей скорых.