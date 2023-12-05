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База отдыха «Звездный» приглашает школьников на Новогоднюю анимацию «Приключения на шоколадной фабрике»

23 и 24 декабря База отдыха «Звездный» приглашает школьников на Новогоднюю анимацию «Приключения на шоколадной фабрике» по мотивам фильма «Чарли и шоколадная фабрика».

Дети отправятся в увлекательное путешествие, где изобретут конфету, которая никогда не тает, разгадают тайные послания на заснеженных лугах из сладкого мятного сахара и попробуют шоколад, который течет на фабрике словно вода из фонтана.

Путешествие будет таинственным и захватывающим, и станет настолько же приятным и сладким, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки.

Герои погрузятся в увлекательный сюжет, в котором будут:

  • Захватывающая квест-игра по территории с логическими задачами

  • Мастер-класс по созданию и декорированию рождественского леденца из полимерной глины

  • Катания на снегоходе, а при отсутствии снега создадим игрушки из аквамозаики

  • Сытный обед и вкуснейший шоколадный фонтан

  • Зажигательная дискотека и памятные подарки каждому ребенку

Подарите детям настоящую сказку в сосновом лесу —увлекательную программу с незабываемыми моментами радости и смехом, дискотекой и подарками.

Продолжительность программы — 3,5 часа + 1,5 часа свободного времени для групп не менее 15 детей от семи до 15 лет.

Пока дети играют, родителям предлагается разместиться и отдохнуть в комфортных отапливаемых беседках или домиках с мангальной зоной. А если совсем не захочется уезжать, у нас есть возможность разместить семьи в уютных номерах базы отдыха.

Позвольте себе насладиться моментами спокойствия и радости, чтобы восстановить силы и создать незабываемые воспоминания.

Подробности можно узнать на сайте Базы отдыха «Звездный»: https://vk.cc/crpOzu

Для бронирования программы звоните в офис по телефону +7 (980) 560-73-30.