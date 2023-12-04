ВС РФ взяли под контроль трассу, по которой проходило снабжение ВСУ

ВС РФ взяли под контроль трассу, по которой проходило снабжение ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» перерезали последнюю трассу, по которой проходило снабжение группировки ВС Украины в районе Артемовска и Соледара.

Отмечается, что взятием под контроль этой трассы открывается дорога на Краматорск.

Помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов рассказал, что после этого украинские военные начали выходить на радиочастоту «Волга», желая сдаться в плен.