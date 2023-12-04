В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Игорь Хлестов
В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Игорь Хлестов. Об этом сообщается в группе пятигорской школы № 7, учеником которой был молодой человек.
«При выполнении воинского долга во время участия в специальной военной операции погиб Хлестов Игорь Александрович
Игорь окончил РГВВДКУ, получив звание гвардии лейтенант, в последствии получил приказ о направлении в зону проведения СВО в составе 237 полка 76 ВДД в должности командира десантно-штурмового взвода.