В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

ДТП произошло в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». Водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии из трех автобусов, трех «Уралов» и двух машин сопровождения.

Погиб один человек — пассажир фуры. Кроме него пострадал водитель грузовика и 5 росгвардейцев, с травмами различной степени тяжести их доставили в Бобровскую районную больницу.