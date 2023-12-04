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В Уфе таксист избил женщину из-за надорванной 100-рублевой купюры

В Уфе таксист избил женщину из-за надорванной 100-рублевой купюры. Об этом сообщается в Telegram-канале «Плохие новости».

Инцидент попал на камеру наблюдения. Со слов пострадавшей, конфликт начался из-за надорванной купюры — водитель начал ворчать и потребовал заменить ее.

«Я заменила эту купюру, потом он начал дотошно проверять все сторублевки. Поездка стоила 520 рублей, я отдавала ему 600 и сказала, что сдачи не надо. Он потребовал отдать ему 20 рублей. Я положила на пассажирское сиденье всю мелочь, что у меня была и вышла из машины. Он вышел вслед за мной, ударил по ноге, потом по лицу, я упала», — рассказала женщина.

В Яндексе заявили, что мужчина отстранен от работы. Также его уже задержали полицейские.