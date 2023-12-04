В Удмуртии девять человек пострадали в массовом ДТП

В Удмуртии девять человек пострадали в массовом ДТП. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Авария произошла около 8:10 (9:10 по мск) в понедельник, 4 декабря, в Белезинском районе, на повороте к деревне Ушур.

По словам источника, между собой столкнулись две легковушки и автобус, в котором находилось 11 человек. Пострадали девятеро, семь оказались в больницу. Также источник отметил, что среди тех, кому потребовалась помощь, были два ребенка.