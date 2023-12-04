В рязанской ОДКБ имени Дмитриевой спасли восьмилетнюю девочку с тяжелыми травмами

В рязанской ОДКБ имени Дмитриевой спасли восьмилетнюю девочку с тяжелыми травмами. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Ребенок находился в больнице более двух месяцев после ДТП. Почти месяц девочка провела в реанимации. После она поступила в отделение восстановительной терапии и реабилитации с политравмой. У ребенка выявили сотрясение головного мозга, ушиб обоих легких, сердца, разрыв селезенки, множественные разрывы печени, повреждение печеночного протока, связанные с этим осложнения. Помимо этого, у нее обнаружили белково-энергетическую недостаточность и выраженную гипотрофию мышц.

«Состояние оценивалось как тяжелое, в первую очередь, за счет поражения печени. У девочки находился дренаж в брюшной полости, по нему отделялась желчь. Она не ела самостоятельно. Обычная пища исключалась. Давали смесь. А кроме того, частично — парентеральное питание, т. е. питательные вещества вводились внутривенно», — говорит лечащий врач пациентки, педиатр отделения восстановительной терапии и реабилитации ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой Екатерина Блохова.

Восстановление ребенка начали с питания. Постепенно парентеральное заменили обычным. Из-за угрозы кишечной непроходимости ребенку тщательно подбирали рацион.

Параллельно с медикаментозной терапией врачи начали реабилитационную программу. Так, многофункциональная кровать позволила последовательно тренировать ребенка. Сперва ее настроили на 45 градусов, после — на 90 градусов (чтобы освоить положение сидя), далее девочку ставили на пол с опорой. В занятиям добавили ЛФК: тренажеры для рук, тактильно-кинестетическую стимуляцию конечностей, массаж, магнитотерапию, велотренажер, беговую дорожку в режиме ходьбы.

«В процессе восстановления участвовала мультидисциплинарная команда: педиатр, хирург, специалисты ЛФК, физиотерапевт, не только лечащий врач, но и другие врачи нашего отделения. Реабилитация такой сложной пациентки — общая заслуга», — подчеркивает заведующая отделением. Дарья Шишкина.

В итоге девочка самостоятельно и без опоры передвигается по палате, а также по коридору отделения. У ребенка постепенно укрепляются мышцы, прибавляются силы и вес. Реабилитация продолжится дома. Специалисты дали благоприятный прогноз.