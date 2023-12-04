В Рязанской области за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 20,4%

В Рязанской области за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 20,4%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 557 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 78,9 на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 20,4%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения. По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы и COVID-19.