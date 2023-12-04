В Рязанской области сотрудники Росгвардии поймали пьяную женщину за рулем «Лады»

В Новомичуринске росгвардейцы поймали пьяную женщину за рулем «Лады». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при патрулировании улиц, правоохранители обратили внимание на автомобиль Lada Granta. Транспортное средство создавало аварийную ситуацию на дороге.

За рулем находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения.

Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что у 47-летней местной жительницы отсутствуют документы на право управления транспортным средством.

В декабре 2022 года она уже привлекалась к административной ответственности за пьяную езду и была лишена прав.