В Рязанской области сотрудники Росгвардии поймали пьяную женщину за рулем «Лады»
В Новомичуринске росгвардейцы поймали пьяную женщину за рулем «Лады». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что при патрулировании улиц, правоохранители обратили внимание на автомобиль Lada Granta. Транспортное средство создавало аварийную ситуацию на дороге.
За рулем находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения.
Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что у 47-летней местной жительницы отсутствуют документы на право управления транспортным средством.
В декабре 2022 года она уже привлекалась к административной ответственности за пьяную езду и была лишена прав.