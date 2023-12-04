В Рязани пьяный рецидивист забил до смерти сотрудника пункта приема вторсырья

В Рязани осудят рецидивиста, забившего до смерти работника пункта приема вторсырья. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в Рязани 10 июня 2023 года.

По информации органа, пьяный неоднократно судимый мужчина 1985 года рождения поссорился с сотрудником пункта приема вторичного сырья. Рязанец несколько раз ударил мужчину по голове. От одного из ударов тот упал, ударившись головой об асфальт. Пострадавшего доставили в медучреждения, где он умер.

Следствие собрало доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.