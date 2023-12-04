В Рязани проведут субботник по уборке остановок и пешеходных переходов

В Рязани проведут субботник по уборке остановок и пешеходных переходов. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов на своей странице Вконтакте.

«Поручил и.о. заместителя главы администрации Михаилу Ромодину усилить меры по уборке города после снегопада. На утро 4 декабря высота снежного покрова составляла от 11 до 30 сантиметров, что примерно втрое превышает климатическую норму для этого времени года. Синоптики отмечают, что такого в начале декабря не было 70 лет», — написал Артемов.

Он отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме, по несколько смен 24 часа в сутки. В ночь с 3 по 4 декабря было вывезено около 9 000 кубических метров снега.

«Также поручил Михаилу Ромодину организовать завтра, 5 декабря, городской субботник по уборке остановок общественного транспорта, пешеходных переходов на улице Новоселов силами сотрудников городской администрации и городских предприятий», — заключил мэр.