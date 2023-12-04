В Рязани полицейские задержали жителя Смоленска за сбыт наркотиков

В Рязани полицейские задержали жителя Смоленска за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В ходе оперативной работы правоохранители установили курьера-закладчика. Его задержали на улице Есенина, когда тот передвигался по городу на арендованном автомобиле с целью закладки запрещенных веществ в тайники. При нем оперативники обнаружили свертки с шестью граммами «синтетики».

В результате обследования квартиры преступника на улице Машиностроителей полицейские обнаружили коробку, в ней лежали более 40 свертков с наркотиками, электронные весы и материалы для фасовки товара.

Из незаконного оборота изъято более 70 граммов производного N — метилэфедрона, мефедрона и метадона.

Возбуждено уголовное дело.