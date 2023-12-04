В Рязани полицейские поймали водителя без прав

В Рязани полицейские поймали водителя без прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ППС заметили «Шевроле», который передвигался по улице с односторонним движением во встречном направлении. Они остановили автомобиль у дома № 64 на улице Почтовая.

За рулем оказался 24-летний гражданин одной из стран Средней Азии, которые в последнее время проживает в Рязани.

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что мужчина не имеет водительских прав, автомобиль в установленном порядке не оформлен, обязательного страхового полиса нет.

На нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на спецстоянку.