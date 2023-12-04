В Рязани 5 декабря массово отключат холодную воду

В Рязани во вторник, 5 декабря, массово отключат холодную воду. Объявления опубликованы на сайте горадминистрации.

C 10:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

1-й Рязанский проезд, дома №№ 1 корпус 1, 1, 2, 3;

улица 1-я Нагорная, дома №№ 1—29, 2—42, (частный сектор) (22а с/т «Яблонька»);

3-й Нефтезаводской проезд, дома №№ 11, 13, 139, 14, 15, 31, 5, 7, 9;

улица Голенчинская, дома №№ 1—81, 2—108 (частный сектор);

улица Никуличенская, дома №№ 1—41, 2—134 (частный сектор), 137 с/т «литейщик»;

улица Пронская, дома №№ 1—47, 2—98 (частный сектор);

улица Рязанская, дома №№ 1—141 (47 с/т «строитель-6» 51 с/т «Строитель-6»), 2—50 (частный сектор);

улица Хлебная, дома №№ 1—67, 2—48 (частный сектор),

улица Рязанская, дома №№ 20—28, 45—59 (организации с литерами, буквами и корпусами);

3-й Нефтезаводской проезд, дома №№ 2—4 (с литерами и буквами организации);

улица Окружная дорога 196 км, 197 км, 198 км (организации);

улица Голенчинская, дом № 54 В (организация);

1-й Сысоевский проезд, дома №№ 1, 10, 12, 13, 14 корпус 1, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1 г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

2-й Сысоевский проезд, дома №№ 1, 16, 3, 5, 6;

улица Гайдара, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—64 (четная сторона);

улица Корнилова, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—64 (четная сторона);

улица Котовского, дома №№ 1—43 (нечетная сторона), 2—22 (четная сторона);

улица Кутузова, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—46 (четная сторона),

улица Мусоргского, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—66 (четная сторона), 67 (ОГБПОУ РМПК);

улица Нахимова, дома №№ 1—3 (нечетная сторона), 2—68 (четная сторона);

проезд Котовского, дома №№ 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 4 (с/т «отдых-2»), 5, 7, 9;

улица Сысоевская, дома №№ 1—39 (нечетная сторона), 2—22 (четная сторона);

улица Ушакова, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—64 (четная сторона);

улица Щорса, дома №№ 1—37 (нечетная сторона), 2—36 (четная сторона).

Подачу холодной воды снизят по адресам:

улица Березовая, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 10, 1 корпус 12, 1, 10, 12, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 2, 3 корпус 1, 3, 4, 6, 8;

улица Братиславская, дома №№½, 13, 15/1, 17/2, 19 корпус 1, 19, 2 корпус 1, 5/1, 7/2, 9;

улица Гоголя, дома №№ 1—55 (нечетная сторона), 2—58 (четная сторона);

улица Островского 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 5, 6 корпус 1, 6, 7, 8/20, 9/18;

улица Полетаева, дома №№ 1/14, 10/10, 11 корпус 1, 11, 12, 13 корпус 1, 15 корпус 1, 15, 16, 19 корпус 1, 19/10, 2/12, 3, 4, 5 корпус 1, 5, 6, 7/11;

проезд Островского, дома №№ 4, 4а, 5, 9,

улица Толстого, дома №№ 12, 12а, 14/19, 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а,

улица Черновицкая, дома №№ 19—27 (нечетная сторона) и с 26 по 38 (четная сторона);

улица Чернышевского, дома №№ 10, 16, 16а (РСК), 4, 6, 6а, 7, 7а (оба — Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а;

улица Березовая, дом № 1и (Детский сад № 43);

улица Гоголя, дома №№ 37а (Детский сад № 136), д. 36 к. 1 (Детский сад № 99);

улица Островского, дома №№ 15а (Детский сад № 12), 4 (Детский сад № 160);

проезд Островского, дом № 3 (Детский сад № 73);

улица Черновицкая, дома №№ 25а (Центр развития ребенка — детский сад № 143), 32а (Детский сад № 145);

улица Полетаева, дом № 14 (Гимназия № 5);

улица Толстого, дом № 5 (Школа № 37);

улица Черновицкая, дом № 23а (Школа № 64);

поселок Южный;

поселок Шлаковый.

Техническую воду будут подвозить к дому № 27 корпус 2 по улице Черновицкая и к дому № 5 по улице Щорса с 11:00.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.