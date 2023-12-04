В России на 20% подорожали пельмени и колбасные изделия

В России на 20% выросла стоимость пельменей и колбасных изделий. Об этом сообщает SHOT.
Отмечается, что средняя стоимость одного килограмма пельменей в ноябре составила 394 рубля, что больше на 8%, чем в ноябре прошлого года.
Ежемесячно пельмени дорожали на один-два процента.
Кроме того, повысились в цене колбасные изделия, средняя цена сейчас 495 рублей за кг.
Одна из основных причин скачка цен — нехватка мясных полуфабрикатов в связи с чумой и гриппом. Только на Кубани за сентябрь уничтожили 57 тысяч свиней, все из-за очага АЧС.
Касаемо кур, грипп уничтожил в разы больше. Только в Вологодской области на одном из крупнейших в регионе предприятий — ООО «Малечкинская птицефабрика» — 493 тысячи кур, об этом официально заявлял губернатор региона.
На птицефабрике «Башкирская» сожгли вообще всех кур.