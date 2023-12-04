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В Москве умер полковник ГРУ Юрий Старов

В Москве умер полковник ГРУ Юрий Старов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тело Старова обнаружили накануне в его квартире на улице Твардовского в столичном районе Строгино. Ему было 83 года.

Полковник в отставке Юрий Старов — уроженец Магнитогорска Челябинской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище и Московское высшее военное общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. В 13 лет лично подходил со строевым докладом к маршалу Жукову.

Мужчина 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986 — 1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В его подчинении было 2500 бойцов. За 1987 год они уничтожили 332 каравана с оружием и боеприпасами, захватили 290 единиц тяжелого оружия, 80 переносных зенитно-ракетных комплексов, 30 неуправляемых реактивных снарядов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, 8 млн единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

Старов был отмечен многочисленными наградами, среди которых два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды.