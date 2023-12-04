В Минсельхозе опровергли информацию о подорожании пельменей и колбасных изделий

В Минсельхозе опровергли информацию о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности. Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в России в 2023 году за десять месяцев выросло производство колбасных изделий на 2,5% по сравнению с 2022 годом. Производство мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных полуфабрикатов увеличилось на 6,2%.