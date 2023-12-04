В Ижевске пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, а потом убил ее мать

В Ижевске пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, а потом убил ее мать и спрятал тело около дома. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, все произошло в частном доме на улице Ладыгина, когда девочка осталась дома одна с отчимом. 27-летний Тимур Ахтямов сильно напился, жестоко избил падчерицу, а затем изнасиловал ее.

Девочка не сказала о произошедшем матери, но спустя несколько дней по состоянию ребенка обо всем догадалась ее бабушка. Она сразу вызвала полицию.

Когда полицейские приехали на адрес, то нашли мать школьницы убитой: Тимур сначала избил ее, потом задушил и попытался спрятать тело на участке.

Мужчину задержали.

Против него возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».