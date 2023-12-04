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В Иркутской области в ДТП погиб мужчина, еще трое детей пострадали

Легковой автомобиль наехал на забор в Иркутской области. В результате один взрослый погиб, трое детей пострадали. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Предварительно, водитель Nissan Cefiro не справился с управлением и въехал в забор. Водитель погиб на месте происшествия.

Кроме того, в салоне находились трое детей двух, девяти и 12 лет, их госпитализировали с различными травмами.

Отмечается, что водитель и дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.