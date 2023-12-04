В Дагестане студентку нашли мертвой под окнами многоэтажки
В Дагестане студентку нашли мертвой под окнами многоэтажки. Об этом сообщили в группе «Плохие новости».
Отмечается, что вечером 3 декабря 22-летняя девушка находилась с друзьями в кафе, потом отправилась домой. Ее знакомые рассказали что у нее были разногласия с родственниками и нестабильное эмоциональное состояние.
Ее труп нашли в понедельник, 4 декабря, под окнами здания на проспекте Петра Первого в Редукторном поселке. Девушка выпала с 11 этажа.