В Белом доме заявили, что у США заканчиваются ресурсы для помощи Украине

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо к лидерам Конгресса с предупреждением о том, что к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги — и почти закончилось время», — указано в письме представительницы Белого дома.