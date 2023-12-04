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«Украинская правда»: главком ВСУ попросил у главы Пентагона 17 миллионов снарядов и сотни миллиардов долларов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у шефа Пентагона Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на собственный источник.

«Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина ему (Залужный — прим. ред.) озвучил, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины требуется сил и средств на 350-400 миллиардов долларов. Идеями планирования Генштаба поделились с Остином во время его визита в Киев в ноябре. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — указано в сообщении.

Помимо этого, по словам источника, Остин рассказал о жалобе Залужного на вмешательство офиса президента Украины в его работу. При этом отмечается, что там беспокоятся, что увольнение главкома поспособствует его политической карьере. «На Банковой это прекрасно понимают, поэтому значительная часть команды Зеленского категорически против отставки нынешнего главкома», — отметили в издании.

Ранее Белый дом сообщил о том, что ресурсы для помощи Украине заканчиваются.