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Time включил Путина в список претендентов на звание «человека года»

Time включил Путина в список претендентов на звание «человека года». Об этом пишет РИА Новости.

Всего в списке девять номинантов, среди них: король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, американская певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда.

Победителя в номинации объявят в среду, 6 декабря.

Отмечается, что в 2022 году «человеком года» стал президент Украины Владимир Зеленский и «дух Украины», в 2021 году — предприниматель Илон Маск.