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Скончался российский искусствовед Олег Кривцун

Скончался известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун. Об этом пишет SHOT. Ему было 69 лет.

По данным канала, тело академика обнаружила домработница, когда пришла убираться в квартире на Кудринской площади в Москве.

Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ, специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени, доктор философских наук, профессор и член Российской академии художеств.

Он написал девять монографий об истории искусства. Работал шеф-редактором научного журнала «Художественная культура».