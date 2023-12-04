Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
-4°
Втр, 05
-8°
Срд, 06
-12°
ЦБ USD 89.76 1.18 02/12
ЦБ EUR 97.91 1.03 02/12
Нал. USD 91.31 / 93.7 04/12 15:40
Нал. EUR 98.82 / 99.48 04/12 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
Вчера 13:55
1 522
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
8 795
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
9 175
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
11 916
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанская ВДНХ стала одним из самых узнаваемых редких объектов архитектуры среди россиян

Рязанская ВДНХ стала одним из самых узнаваемых редких объектов архитектуры среди россиян. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Архитектурный перископ».

Социальная сеть «Одноклассники» провели исследование, знакомы ли жители страны с достопримечательностями своего региона и как часто они их посещают.

Самыми узнаваемыми россиянами редкими памятниками зодчества стали Рязанская ВДНХ (объект узнает почти каждый пятый россиян — 18%), Белая башня в Екатеринбурге и Усадьба Пущино-на-Оке в Московской области (12%).

Отмечается, что большинство опрошенных (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну.

Кроме того, исследование показало, что больше половины респондентов (53%) ни разу не посещали такие объекты в своем городе. Зато во время поездок эта же доля жителей (53%) готова изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое.