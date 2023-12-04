Рязанская ВДНХ стала одним из самых узнаваемых редких объектов архитектуры среди россиян

Рязанская ВДНХ стала одним из самых узнаваемых редких объектов архитектуры среди россиян. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Архитектурный перископ».

Социальная сеть «Одноклассники» провели исследование, знакомы ли жители страны с достопримечательностями своего региона и как часто они их посещают.

Самыми узнаваемыми россиянами редкими памятниками зодчества стали Рязанская ВДНХ (объект узнает почти каждый пятый россиян — 18%), Белая башня в Екатеринбурге и Усадьба Пущино-на-Оке в Московской области (12%).

Отмечается, что большинство опрошенных (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну.

Кроме того, исследование показало, что больше половины респондентов (53%) ни разу не посещали такие объекты в своем городе. Зато во время поездок эта же доля жителей (53%) готова изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое.