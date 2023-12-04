Рязанская область вошла в десятку лучших регионов по отсутствию вредных привычек

Рязанская область вошла в десятку лучших регионов по отсутствию вредных привычек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за год в 72 российских регионах улучшилась ситуация с отказом от вредных привычек. Самый здоровый образ жизни в России ведет население Северного Кавказа: в лидерах — Чеченская Республика, республики Дагестан и Ингушетия.

Рязанский регион занял восьмую строчку.

Жители Камчатского края, Еврейской автономной области и Республики Хакасия, наоборот, не торопятся отказываться от курения и употребления алкоголя.