РНПК наращивает мощности по производству зимнего дизельного топлива по современной технологии

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») наращивает производство зимнего дизельного топлива благодаря внедрению процесса каталитической депарафинизации дизельных фракций.

Отмечается, что технология позволяет увеличить выпуск топлива с требуемыми низкотемпературными характеристиками. Получаемый зимний дизель соответствует требованиям ГОСТ и Технического регламента.

Кроме того, он имеет запас по предельной температуре фильтруемости, что обеспечивает хороший запуск и надежную работу двигателя автомобиля при минусовых температурах.

Данное зимнее дизельное топливо успешно прошло квалификационные испытания в профильном научно-исследовательском институте.

Рязанская НПК постоянно развивает производство и совершенствует технологические процессы. Это позволяет заводу наращивать объемы выпуска продуктов и выпускать моторные топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами: бензин «Евро 6», высокооктановый АИ-100, малосернистое судовое топливо.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и выпускаемой продукции. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другое.