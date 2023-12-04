РИА Новости: в России зафиксировали нехватку рабочих кадров

Нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет двух-четырех миллионов человек, зарплаты вырастут, однако проблему это не решит. Об этом говорится в исследовании компании «Яков и Партнеры», с которым ознакомилось РИА Новости.

На основе анализа данных о 38 миллионах вакансий, авторы сделали вывод, что кадров в России не хватает уже в настоящее время: количество публикуемых работодателями предложений выросло почти в два раза, а медианная предлагаемая зарплата увеличилась вдвое, что намного выше роста ВВП.

Отмечается, что сильнее всего с дефицитом рабочей силы столкнется обрабатывающая промышленность, логистика и торговля.

Авторы посоветовали правительству оказать меры поддержки тем работодателям, которые будут создавать достойные условия труда и вкладываться в образование, адаптировать систему образования к потребностям рынка, разрабатывать программы репатриации русскоязычных и привлекать иностранцев в дефицитные профессии, а также повышать производительность труда.

Проблема, если ее не решить, создаст риски для экономики, бизнеса и общества в целом.