Региональный центр компетенций отметил пятилетний юбилей

В воскресенье, 3 декабря, Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса Рязанской области отметил пятилетний юбилей.

Центр был создан в регионе в рамках национального проекта «Производительность труда». Стратегическая цель команды РЦК ― создание условий для повышения конкурентоспособности товаров и услуг, культуры высокой производительности и эффективности на предприятиях и в организациях региона.

«За пять лет проделана огромная работа. Эксперты РЦК помогают предпринимателям и руководителям органов государственной власти получить информацию о нацпроекте «Производительность труда» и возможностях повышения эффективности. Сегодня участниками нацпроекта являются 90 рязанских предприятиях, а 36 компаний получают методическую поддержку в рамках проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области», — сказал в своем поздравлении директор Агентства Александр Уланов.

Отмечается, что тренеры РЦК применяют передовые методики обучения «бережливым» технологиям. Представители производственных и офисных компаний региона повышают свои компетенции на созданной в 2020 году «Фабрике процессов».

В октябре текущего года на базе Агентства открылась новая площадка ― «Фабрика офисных процессов»

На сегодняшний день на «Фабриках» обучилось более 1880 человек.

«Благодаря профессионализму экспертов РЦК, наша область занимает верхние позиции рейтинга нацпроекта «Производительность труда». Желаю сотрудникам центра новых идей, успешных проектов и надежных партнеров!» — заключил Уланов.