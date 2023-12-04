Путин: активность России в мировых делах будет только нарастать

Президент России Владимир Путин заявил, что активность РФ в международных делах будет только нарастать. Об этом он сообщил на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств, пишет « Интерфакс ».

Глава государства подчеркнул, что Россия «не приемлет блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН».

«Наша страна не имеет предвзятых, а тем более враждебных намерений к кому бы то ни было, и, конечно, рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов», — отметил Путин.