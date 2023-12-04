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Путин: активность России в мировых делах будет только нарастать

Президент России Владимир Путин заявил, что активность РФ в международных делах будет только нарастать. Об этом он сообщил на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств, пишет «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что Россия «не приемлет блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН».

«Наша страна не имеет предвзятых, а тем более враждебных намерений к кому бы то ни было, и, конечно, рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов», — отметил Путин.