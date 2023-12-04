Politico: НАТО хочет возобновить нормальные отношения с Россией

НАТО не аннулировала основополагающий акт с Россией (NRFA), который был подписан в 1997 году, потому, что альянс хочет возобновить нормальные отношения с Москвой. Об этом пишет издание Politico.

«НАТО до сих пор официально не аннулировала NRFA. Причины этого сложны, но они включают в себя желание некоторых членов альянса, включая Германию, сохранить высокие моральные позиции, а также некие минимальные рамки для возможного возвращения к нормальным отношениям с Россией», — говорится в материале.

Отмечается, что договор между РФ и НАТО уже фактически не работает. США размещают свои войска в европейских странах рядом с границей России.