Около 18 тысяч вакцин от кори не доставили в Рязанскую область

Около 18 тысяч вакцин от кори, паротита и краснухи не доставили в поликлиники Рязанской области. Об этом сообщило министерство здравоохранения Рязанской области в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

В комментариях рязанцы поинтересовались, когда в поликлиниках появится вакцина от кори для детей. Они указали, что первый этап поставки вакцин должен был быть 25 ноября.

Минздрав подтвердил эту информацию в ответе и рассказал, что им «не привезли» вакцину.

«Теперь ожидаем до 25 декабря, как указано в контракте», — заключили в минздраве.

Согласно информации минздрава, опубликованной РЗН. Инфо ранее, в область должны были поступить 18 540 вакцин против кори, паротита и краснухи.