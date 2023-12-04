Новогодние мероприятия в Рязани начнутся с 23 декабря

Новогодние мероприятия в Рязани начнутся с 23 декабря. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В ведомстве рассказали, что первые новогодние мероприятия стартуют 23 декабря на Лыбедском бульваре. Череда новогодних событий стартует с парада Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие более 200 человек. После этого зрителям в интерактивном формате представят концепцию празднования Нового года, в том числе расскажут, где можно будет приятно провести время с друзьями и семьей.

Основными площадками празднования Нового 2024 года станут Лыбедский бульвар, улица Почтовая, Торговый городок, Лесопарк, ЦПКиО, Муниципальный культурный центр, ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь».

С 23 по 30 декабря и со 2 по 7 января в Лесопарке мероприятия будут проходить в резиденции Деда Мороза:

В празднично украшенном доме Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей, проведут творческие конкурсы, фотосессии для всей семьи. Каждому посетителю представится возможность написать и отправить письмо Деду Морозу, получить добрые пожелания и напутствия от главных героев праздника.

Со 2 по 7 января на Лыбедском бульваре будет работать интерактивное пространство «В гостях у Нового года»:

На центральном новогоднем пешеходном бульваре жителей и гостей города ждут праздничные семейные представления, тематические анимационные программы, концерты, фотозоны. Сценическое пространство будет оформлено объемными декорациями, символизирующими новогодние традиции и атрибуты.

С 22 по 29 декабря и со 2 по 7 января по улицам Рязани будет ездить новогодний экспресс:

С 22 по 29 декабря «музыкальный» брендированный автобус будет курсировать по центральным улицам города, на остановках общественного транспорта оркестры исполнят известные новогодние произведения, создавая праздничное настроение. С 2 по 7 января автобус станет площадкой для интерактивных экскурсий, театрализаций, культурных программ и теплого досуга с долей ностальгии.

Со 2 по 7 января на улице Горького будет работать мастерская снеговика:

После долгих прогулок по городу все желающие могут согреться в сказочной мастерской. Красивое и уютное пространство для мастер-классов по изготовлению новогодних подарков и сувениров, праздничных фотосессий, а также ярмарка изделий рязанских мастеров будут интересны как детям так взрослым.

5 января в Лесопарке пройдет парад снеговиков:

Рядом с Резиденцией Деда Мороза заработает Изба рязанского снеговика, где будут проходить мастер-классы, творческие конкурсы и анимационные программы. Также в Лесопарке будут организованы: конкурс на лучшего снеговика «Слеплено в Рязани»; семейная снежная эстафета «Новый год — снеговики — семья»; парад снеговиков.

Со 2 по 7 января на улице Почтовой пройдет мероприятие «Рязанский Почтальон»:

Уникальный и самобытный рязанский проект. В этом году предлагается использовать новый формат работы со зрителем: помимо актерской игры, предлагается добавить световые эффекты и демонстрацию контента на светодиодных экранах, которые установят в окнах зданий, расположенных по улице Почтовой. Зарисовки будут выполнены в стиле театра теней на желтом фоне, чтобы создать у зрителя эффект присутствия. Новый подход к проекту с использованием технологий позволит привлечь еще больший интерес к истории и культуре Рязани.

Отмечается, что некоторые мероприятия будут носить локальный характер, на нескольких городских площадках в микрорайонах Рязани запланированы активности для детей и взрослых: семейные представления, анимационные программы, концерты.

Подробная программа новогодних праздничных мероприятий будет опубликована на официальном сайте администрации города и в социальных сетях.