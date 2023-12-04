На Украине погиб первый мобилизованный в ВСУ подросток

На Украине погиб первый мобилизованный в ВСУ подросток. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

17-летний Владимир Сачала — воспитанник детдома. Его и нескольких ровесников отобрали добровольцами в 103-ю бригаду теробороны ВСУ меньше недели назад, после нескольких месяцев базовой военной подготовки в лагере «Гаймадацкая сечь».

По словам директора детского дома Олеси Чикель, в теории подростков должны были использовать в качестве резервистов в тыловых районах Харьковской области. Однако их отправили в ЛНР на «передовую».

Сачала погиб в районе поселка Новоселовское через несколько дней после прибытия на фронт. Судьба других мобилизованных подростков-сирот неизвестна.