На проезде Шабулина в Рязани загорелся автомобиль
На проезде Шабулина в Рязани загорелся автомобиль. Соответствующее видео разместили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».
На кадрах видно, что на дороге горит легковушка.
Отмечается, что ЧП произошло у заправки «Роснефть».
Инцидент прокомментировали в региональном управлении МЧС. Информация о загорании автомобиля на проезде Шабулина поступила в понедельник, 4 декабря, в 13:02. В 13:08 огонь ликвидировали. Пострадавших нет. Выезжала одна единица техники, три человека.