На проезде Шабулина в Рязани загорелся автомобиль

На проезде Шабулина в Рязани загорелся автомобиль. Соответствующее видео разместили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на дороге горит легковушка.

Отмечается, что ЧП произошло у заправки «Роснефть».

Инцидент прокомментировали в региональном управлении МЧС. Информация о загорании автомобиля на проезде Шабулина поступила в понедельник, 4 декабря, в 13:02. В 13:08 огонь ликвидировали. Пострадавших нет. Выезжала одна единица техники, три человека.