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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».

Ресурса не будет до 17:00 в связи с ремонтными работами на водопроводе по следующим адресам:

  • Голенчинское шоссе, д. 15;
  • Светлый проезд, д. 15, д. 17, д. 19 корп. 1, д. 19, д. 21 корп. 1, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29, д. 33, д. 37, д. 39;
  • ул. Новоселов, д. 28 корп. 1, д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3, д. 28, д. 30 корп. 1, д. 30 корп. 2. д. 30 корп. 3, д. 30, д. 31а, д. 32;
  • ул. Зубковой, д. 17 корп. 3, д. 19.