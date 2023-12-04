Миронов заявил о необходимости выдворять из России родственников мигрантов-преступников

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости выдворять из России родственников мигрантов, совершивших на территории страны преступления. Об этом пишет LIFE.

Заявление Миронов сделал на парламентских слушаниях на тему «Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ».

«Такая мера, как ответственность родов, кланов, за преступные действия своих членов должна быть. Если такой мигрант совершил преступление, он сам должен ответить по закону Российской Федерации, а его вся родня немедленно должна быть выдворена из РФ. Пускай будет круговая порука», — сказал депутат.