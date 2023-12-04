Министр экономического развития региона принял участие в заседании координационного совета по промышленности

Министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев принял участие в заседании координационного совета по промышленности, которое состоялось в понедельник, 4 декабря, в Калининграде под председательством вице-премьера Дениса Мантурова.

Главной темой стало обеспечение промышленности кадрами. На данный момент в обрабатывающей промышленности работает почти 10 млн человек, при этом минпромторг России оценивает дополнительную потребность в кадрах в 870 тысяч человек до 2030 года.

«У нас уже имеются работающие инструменты по обеспечению российской промышленности кадрами, например, „Профессионалитет“, „Передовые инженерные школы“, различные чемпионаты профессионального мастерства. В целом, происходит трансформация системы среднего специального образования: где-то ускоряется процесс подготовки специалистов, где-то они параллельно с учебой сразу проходят практику на промышленных предприятиях, и готовый специалист затем уходит туда работать. Важно максимально тиражировать успех таких проектов», — отметил Мантуров.

Вопрос дефицита квалифицированных кадров волнует и Рязанскую область. Сейчас в среднем на одного безработного приходится более пяти вакансий. В структуре экономики региона промышленный сектор занимает лидирующую позицию, поэтому отрасль и формирует «заказ» на специалистов различного профиля. Потребность только предприятий оборонно-промышленного комплекса составляет 2,1 тысяч человек.

Для закрытия кадровой потребности разработан широкий комплекс мер поддержки. Это различные образовательные программы, привлечение иногородних сотрудников.

В регионе есть успешный опыт создания кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В 2022 году создан образовательно-производственный кластер «Машиностроение» на базе «Рязанского колледжа электроники». В состав кластера уже вошли семь предприятий.

Имеющийся положительный опыт создания кластеров планируется масштабировать на предприятия радиоэлектронной промышленности.