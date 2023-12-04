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Мэру Рязани внесли представление из-за ситуации с аварийным домом на улице Дачной

Прокуратура внесла представление главе администрации Рязани Виталию Артемову в ходе проверки по ситуации с аварийным домом на улице Дачной. Об этом сообщила старший помощник прокурора Московского района Рязани Ирина Трушкина в эфире Рязанского областного радио.

«В адрес главы администрации города Рязани прокуратурой района внесено представление. В ходе дальнейшей проверки будет дана оценка правомерности непринятия мер по включению данного дома в действовавшую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и принятию комплекса мер прокурорского реагирования», — сказала она.

Напомним, ранее управляющая компания отказалась от аварийного дома.

После этого глава СК Бастрыкин взял ситуацию на контроль, а местная прокуратура осмотрела аварийный дом на улице Дачной и поговорила с его жителями.