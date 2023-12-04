Матвиенко высказалась за внесение в Госдуму законопроекта об акцизах на медицинский спирт

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за скорейшее внесение в Госдуму законопроекта об акцизах на медицинский спирт. Об этом сообщило РИА Новости .

«Напоминаю также про акцизы про медицинский спирт. Минфин разрабатывал соответствующий законопроект. Мы изначально говорили, что надо учесть механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтический продукции. Подключился Минздрав, (однако) решения до сих пор нет», — сказала Матвиенко на ежегодной встрече со статс-секретарями-замминистрами.

Сенатор напомнила, что недавно ФСБ провела обыски у производителей и оптовиков медицинского спирта. Так, специалисты обнаружили «мошеннические схемы — 40% медицинского спирта в РФ может идти на производство алкогольных напитков и так далее».

Матвиенко призвала участников законодательного процесса ускорить внесение документа в Госдуму, так как проблему с нелегальным алкоголем нельзя решить, пока не будет налажена четко выстроенная система учета. Также политик выразила недоумение из-за того, что подобный проект до сих пор не поступил в парламент.