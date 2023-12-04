Матвиенко: Россия не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов. Об этом пишет ТАСС .

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — сказала политик.

Также Матвиенко напомнила об опыте с печальными последствиями — незаконным рынком услуг, ростом женской смертности и других.

«Точно по такому пути мы не пройдем. На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе», — заявила чиновница.

Напомним, ранее в Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту.