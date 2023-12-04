«Капитал — строитель жилья» подарит скидки на квартиры до 1,1 млн рублей
Мечтаешь о новой квартире? До 31 декабря 2023 года «Капитал — строитель жилья» подарит скидки на квартиры до 1,1 млн рублей.
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Благодаря выгодным условиям, вы сможете получить квартиру со скидкой в одном из самых ярких жилых комплексов от «Капитала»:
в Респектабельном районе «Центральный»; в смарт-квартале «Бульвар оптимистов»; в ЖК «Яркий на Зубковой».
Участником акции может стать покупатель, который приобретает квартиру при соблюдении одного из условий: 100% оплате, рассрочке платежа илиипотеке от банков-партнеров.
Успейте оформить льготную ипотеку, принять участие в акции и купить квартиру по самой выгодной цене.