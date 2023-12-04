«Капитал — строитель жилья» подарит скидки на квартиры до 1,1 млн рублей

Мечтаешь о новой квартире? До 31 декабря 2023 года «Капитал — строитель жилья» подарит скидки на квартиры до 1,1 млн рублей.

Заходите на официальный сайт компании и выбирайте квартиру, отмеченную специальным значком. Чем больше комнат, тем выше скидка.

Благодаря выгодным условиям, вы сможете получить квартиру со скидкой в одном из самых ярких жилых комплексов от «Капитала»:

Участником акции может стать покупатель, который приобретает квартиру при соблюдении одного из условий: 100% оплате, рассрочке платежа илиипотеке от банков-партнеров.

Успейте оформить льготную ипотеку, принять участие в акции и купить квартиру по самой выгодной цене.