Кадомский вениз украсил праздничную елку на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Московская ВДНХ постепенно начала преображаться к празднику: в минувшие выходные в универмаге выставки установили новогоднюю елку. Украшая дерево, дизайнеры передали идею единения нашей страны с помощью цветового решения в виде триколора.

Кроме того, на елке можно увидеть игрушки, изготовленные на предприятиях народных художественных промыслов. Это фигурки, расписанные хохломой и гжелью, а на самой верхушке — шары из кадомского вениза.

Напомним, ранее каждый регион представил свою елку для уличной выставки. Рязанская ель также украшена аналогичными шарами, из-за чего посетители стали называть ее «белая красавица».